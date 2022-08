Mertens: «Lukaku dimostrerà ancora! Bene i tanti belgi in Italia»

Mertens in estate è passato al Galatasaray, terminata la lunghissima esperienza al Napoli. L’attaccante belga, intervistato da Pardo per Supertele su DAZN, guarda dalla Turchia la Serie A ed è contento che in questo mercato siano arrivati diversi suoi connazionali, fra cui il ritorno di Lukaku.

DIABLES ROUGES – Quest’estate diversi giocatori del Belgio sono arrivati in Serie A. Questo nonostante sia andato via Dries Mertens, che però è felice per i connazionali: «Romelu Lukaku lo sappiamo, ha già dimostrato e lo dimostrerà ancora. Poi degli altri ragazzi del Milan secondo me Charles De Ketelaere è fortissimo, ma anche Divock Origi. Sono molto curioso, è bello vedere tanti belgi in Italia».