Mertens, la strategia di Gattuso per averlo in Napoli-Inter di Coppa Italia

L’allenatore della squadra azzurra, Gennaro Gattuso, starebbe facendo di tutto per avere in campo l’attaccante Dries Mertens in Napoli-Inter, semifinale di ritorno della Coppa Italia

TEMPI DI RECUPERO – Questo riporta l’edizione odierna di “Tuttosport” sulle condizioni dell’attaccante del Napoli, Dries Mertens, in vista di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, programma giovedì sera al San Paolo: “Mertens ha subito un trauma conclusivo alla caviglia e Gattuso non intende forzarlo troppo, perchè lo vuole al massimo per la sfida di giovedì contro l’Inter, nella semifinale di ritorno in Coppa Italia ed in programma al San Paolo. Ieri Dries ha svolto lavoro in palestra e si è sottoposto alle terapie necessarie per ritornare al meglio quanto prima“.