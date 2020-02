Mertens, infortunio in Napoli-Barcellona: i tempi di recupero. Salta l’Inter?

Mertens ha fatto gol in Napoli-Barcellona, eguagliando Hamsik come miglior marcatore degli azzurri (centoventuno reti), ma poi è uscito per infortunio al 54′ (vedi articolo). Sky Sport riporta i possibili tempi di recupero dell’attaccante belga, a rischio per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia con l’Inter.

IN BILICO – Dries Mertens potrebbe non esserci in Napoli-Inter, ritorno delle semifinali di Coppa Italia in programma giovedì 5 marzo alle ore 20.45. L’attaccante belga ha riportato una forte contusione alla caviglia destra durante Napoli-Barcellona di stasera in Champions League, a seguito di un fallo di Sergio Busquets. L’autore del momentaneo 1-0 ha provato a rientrare in campo, ma al 54′ ha dato forfait venendo sostituito da Arkadiusz Milik. «Ha la caviglia gonfia», ha detto Gennaro Gattuso in conferenza stampa, senza esporsi troppo sulle sue condizioni e rimandando tutto ai prossimi giorni. Secondo Sky Sport, però, dal San Paolo filtra una prima diagnosi: dieci giorni di stop per Mertens. Il giocatore salterà sicuramente la partita col Torino della ventiseiesima giornata di Serie A, sabato alle ore 20.45. Fra nove giorni però c’è quella con l’Inter, dove gli azzurri ripartono dallo 0-1 dell’andata: al momento appare difficile possa essere in campo. Questo anche perché Mertens dovrà essere preservato in vista del ritorno col Barcellona (18 marzo).