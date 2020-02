Mertens, gol e KO in Napoli-Barcellona: salta l’Inter in Coppa Italia?

Condividi questo articolo

Mertens è uscito per infortunio al 54′ di Napoli-Barcellona. Il belga, dopo aver sbloccato il match alla mezz’ora, è stato sostituito ed entra in dubbio per il ritorno di Coppa Italia contro l’Inter

NUOVO STOP? – Dries Mertens ha segnato in Napoli-Barcellona di Champions League, ma ha dovuto abbandonare il campo per infortunio. Il belga ha subito un duro fallo di Sergio Busquets alla caviglia, che è costato allo spagnolo il cartellino giallo e la conseguente squalifica per diffida in vista del ritorno. Il numero 14 ha provato a rientrare in campo ma zoppicava vistosamente e ha dovuto lasciare il posto ad Arek Milik. Come noto, il 5 marzo è previsto il ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, con Mertens che entra in dubbio per la sfida che varrà un posto per la finale di Roma. Da ricordare che il belga aveva già saltato la sfida di campionato del 6 gennaio vinta dai nerazzurri al San Paolo 1-3.