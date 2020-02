Mertens da valutare per Napoli-Inter: l’esito degli esami dopo l’infortunio

Condividi questo articolo

Dries Mertens, autore del momentaneo gol del vantaggio in Champions League contro il Barcellona, è uscito per un problema alla caviglia destra e potrebbe non riuscire a recuperare per Napoli-Inter. Di seguito l’esito degli esami eseguiti dal club partenopeo

DA VALUTARE – Dries Mertens potrebbe non esserci contro l’Inter in Coppa Italia. Il belga, a segno contro il Barcellona, è uscito per un infortunio alla caviglia. Il Napoli ha reso note le condizioni dell’attaccante dopo gli esami: “Dries Mertens, dopo l’infortunio di ieri che lo ha costretto ad uscire ieri nel match contro il Barcellona, si è sottoposto a esami che hanno evidenziato un forte trauma contusivo alla caviglia destra. Dries ha svolto terapie e la sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni”.

Fonte: sscnapoli.it.