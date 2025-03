Meret si espone: «Napoli sarebbe folle a non credere nello scudetto»

Alex Meret ha parlato al termine di Napoli-Fiorentina, match vinto dai partenopei con il punteggio di 2-1. Il portiere azzurro ha sottolineato le ambizioni stagionali della sua squadra.

IL COMMENTO – Alex Meret si è espresso in conferenza stampa nel post-partita del match vinto dal Napoli contro la Fiorentina per 2-1. Il calciatore dei partenopei ha posto l’accento, consapevole del distacco di un solo punto della sua squadra rispetto all’Inter capolista in Serie A, sull’esigenza di continuare a credere nella vittoria finale: «Il Napoli è lì in alto, il primo obiettivo è quello di rimanerci. Mancano dieci partite, sarebbe da folli non credere di poter concludere la stagione in testa. Davanti a noi troviamo dieci finali, poi si vedrà: di certo non dovremo far mancare lo spirito di squadra e la dedizione al sacrificio, elementi che ci hanno condotto a dove siamo attualmente. Se dovessimo fare ancora di più, ci toglieremo maggiori soddisfazioni».

Meret sul pubblico del Napoli e il futuro

CAPITOLO CALCIOMERCATO – Meret ha poi proseguito riferendosi al calore del pubblico del Maradona, ribadendo la sua volontà di restare al Napoli: «Nelle ultime due sfide casalinghe il clima è stato fantastico, dandoci un aiuto enorme in campo. Disputare partite del genere è un motivo d’orgoglio. Futuro? Sono a Napoli da anni e non vedo alcun problema per l’avvenire».