Meret: «Scudetto? Obiettivo più lontano ma bisogna crederci ancora»

Il portiere del Napoli, Alex Meret, si è espresso a Radio Kiss Kiss Napoli sulla lotta Scudetto. Nonostante il club azzurro si sia allontanato da Inter e Milan, la squadra non si è arresa

SCUDETTO − Meret sulla corsa verso il titolo con il Napoli dietro al momento a Inter e Milan: «La vittoria era ad un passo, accettiamo il verdetto e ripartiamo dal pari di domenica. L’umore dev’essere positivo perché nonostante si sia allontanato l’obiettivo scudetto dobbiamo continuare a scendere in campo per dare il massimo. Le lacrime di Insigne non sono una resa, erano per i due punti persi e per l’obiettivo che è sfumato. Ora dobbiamo pensare a vincere ogni gara da qui alla fine. Purtroppo nelle ultime due gare abbiamo perso punti importanti, ma non possiamo abbatterci e dobbiamo tirare fuori tutte le energie che ci restano fino a fine stagione».