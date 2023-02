Meret scaramantico: «Scudetto? Consapevoli del vantaggio ma tutto potrebbe cambiare»

Alex Meret in un’intervista rilasciata sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, ha parlato del vantaggio in classifica in Serie A sull’Inter e le altre inseguitrici.

SCARAMANTICO – Alex Meret parla così del primo posto in classifica in Serie A e della distanza con l’Inter: «Scudetto? Noi siamo consapevoli di avere un vantaggio importante, ci sono tanti punti di distanza e più ne facciamo e meglio è. Spalletti ci tiene sempre l’attenzione a mille, lui dà sempre il massimo senza farci mai abbassare la guardia perché tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro».