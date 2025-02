Meret: «Non pensiamo allo scontro con l’Inter! Pari fa male»

Alex Meret non è particolarmente soddisfatto del pareggio del suo Napoli contro l’Udinese. Il portiere non guarda comunque l’Inter su Dazn, come Antonio Conte.

SFIDA – Il Napoli si è fermato contro l’Udinese ed ha guadagnato un solo punto al Diego Armando Maradona. Antonio Conte e i suoi non hanno sfruttato l’occasione per provare la fuga sull’Inter. Alex Meret ha detto questo a riguardo nel post-partita di oggi: «Meret, pensate già all’Inter? In realtà non pensiamo allo scontro diretto con l’Inter, pensiamo solo partita dopo partita. Non abbiamo ottenuto i tre punti, ma non dobbiamo dimenticarci tutto quello che abbiamo fatto di buono fino ad ora. Lavoriamo e cerchiamo di tornare alla vittoria nella prossima contro la Lazio che sarà molto difficile. Con Juan Jesus c’è stata un’incomprensione, ha preferito calciare la palla e abbiamo regalato il gol del pareggio. La disattenzione può capitare ma non deve capitare più. Abbiamo regalato due punti e fa male, rimaniamo comunque a testa alta e pensiamo al prossimo incontro. Meret, cosa vi ha detto Conte? Conte ci ha ricordato ciò che abbiamo fatto fino ad ora. Loro erano fisici, ci hanno messo in difficoltà e non era semplice. Il mister ci ha detto di continuare su questa strada perché è quella giusta».