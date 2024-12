Meret: «Il Napoli vuole restare in vetta. Una partita ha finora pesato!»

Alex Meret si è espresso nel post-partita di Genoa-Napoli, sfida vinta dagli azzurri con il punteggio di 2-1. Queste le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO – Così Alex Meret a DAZN al termine di Genoa-Napoli in merito alle ambizioni della sua squadra: «Ogni match è importante in questa fase della stagione. Bisogna cercare di tenere il passo delle squadre che ci precedono, perché il gruppo di testa è molto compatto. Intendiamo restare in vetta e continueremo a lavorare per limare i nostri errori. La partita di andata con l’Atalanta ha influito molto, ma ora pensiamo soltanto a lavorare partita per partita. Siamo contenti di essere davanti e vogliamo restarci».

Meret sulle difficoltà del secondo tempo del Napoli

LE DICHIARAZIONI – Così Meret sui problemi affrontati dalla sua squadra nel secondo tempo di Genoa-Napoli: «Nella ripresa, sono rientrati molto più aggressivi, pressandoci a tutto campo e mettendoci in difficoltà. Noi siamo stati bravi a resistere fino al termine della sfida, portando così a casa un successo importante».