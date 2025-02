Meret: «Inter? Ci mettono pressione ma Napoli concentrato su di sé»

Si entra nel vivo della lotta scudetto fra Inter e Napoli. Dopo il sorpasso nerazzurro e prima della sfida col Como, Alex Meret racconta le sensazioni dello spogliatoio azzurro.

PENSARE A SÈ – L’Inter mette in atto il sorpasso e aggancia la vetta della classifica. Ora tocca al Napoli, nel lunch match della domenica, provare a ristabilire la vecchia classifica. Prima della gara contro il Como Alex Meret dichiara: «Sappiamo che dobbiamo pensare solo a noi stessi. Quindi ci concentriamo di più su quello che dobbiamo fare noi, su quello che sarà difficile ma fondamentale per poter restare in vetta. L’abbiamo preparata bene in settimana quindi pensiamo solamente a noi e a fare bene questa partita».

Il Napoli accusa la pressione dell’Inter? Le parole di Meret prima della sfida in casa del Como

LE DIFFERENZE – Alex Meret prosegue nell’intervista rilascia a Dazn: «Sicuramente sono due situazioni diverse rispetto a due anni fa, nello scorso campionato che abbiamo vinto a questo punto della stagione eravamo un po’ più tranquilli e potevamo giocare con meno pressione. E quindi magari le cose venivano anche un po’ più facili. Adesso siamo contentissimi di essere là in alto e sappiamo che abbiamo delle concorrenti che ci stanno mettendo pressione e che sono lì. Quindi dobbiamo stare più tranquilli possibili, affrontare le partite come abbiamo fatto in questo momento, seguire quello che ci chiede il mister e cercare di portare a casa più punti possibili».