Meret ‘bacchetta’ Lukaku: «Segniamo meno delle altre al vertice»

Meret ha parlato dell’attacco del Napoli, che sta segnando poco rispetto alle altre squadre in testa alla classifica. Inter e Atalanta, ad esempio, hanno segnato rispettivamente 13 e 17 gol in più. Lukaku nel mirino?

MIGLIORARE – Alex Meret ha raggiunto la sala stampa dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dopo la sconfitta contro la Lazio. Il portiere azzurro “bacchetta” un po’ i suoi attaccanti: «Non stiamo segnando tanto come le altre squadre che sono al vertice, magari in altre partite abbiamo cercato più di portare a casa il risultato che fare tanti gol. Possiamo fare meglio in fase offensiva, come anche in quella difensiva. Dobbiamo pensare a lavorare su questa strada, è quella giusta, possiamo fare meglio e vincere già dalla prossima partita». Oggi altra partita molto negativa dell’ex Inter Romelu Lukaku.