Meret: «A gennaio partite difficili! Ripartire bene per dare segnale»

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’estremo difensore azzurro ha parlato dell’imminente ripartenza della Serie A e degli obiettivi della squadra di Spalletti

RIPRESA – Queste le parole di Meret: «Scudetto? Ce la metteremo tutta, continueremo a fare quello che abbiamo fatto nella prima parte per rimanere davanti e provare ad arrivare primi. Momento? Col Villarreal abbiamo sbagliato troppo, speriamo di migliorare nella prossima partita. Pressione? C’è sempre, l’importante è lavorare al massimo ed arrivare belli pronti alla prima di campionato. Stiamo lavorando per questo, seguiamo il mister. A gennaio abbiamo partite difficili ed importanti, ripartire bene potrà dare un segnale per far capire che noi ci siamo. Proveremo a farlo, dobbiamo farci trovare pronti, sarà un mese difficile».