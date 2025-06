Mercato bloccato Lazio, parla la società: «Nessun motivo di preoccupazione»

La società biancoceleste si espone sulla situazione finanziaria del club, con un comunicato ufficiale, dopo le voci emerse circa il mercato bloccato della Lazio.

LA SITUAZIONE – Nelle scorse ore un’indiscrezione particolarmente preoccupante per le sorti del club di Claudio Lotito ha gettato nel caos l’ambiente biancoceleste. Con le trattative estive alle porte, e col nome di Nicolò Rovella fortemente accostato all’Inter, è trapelato che il mercato in entrata della Lazio risulti bloccato per via di problematiche finanziarie. Una delle soluzioni, per riuscire a rispettare i criteri per l’iscrizione al campionato e per i tesseramenti, sarebbe proprio quella di cedere alcuni giocatori. Di fronte a questo allarmante quadro, la Lazio prova a calmare le acque attraverso un comunicato ufficiale.

Mercato bloccato per la Lazio? La società biancoceleste spiega la situazione attraverso una nota ufficiale

COMUNICATO – Sui rumors legati al mercato bloccato, la Lazio scrive sul proprio sito ufficiale: «In merito alle notizie diffuse oggi da alcuni organi di stampa in modo fuorviante sulla situazione economico-finanziaria della Società, si ritiene doveroso precisare che non esiste alcun motivo di preoccupazione. La S.S. Lazio dispone di risorse proprie e di una struttura gestionale consolidata, che da oltre vent’anni affronta ogni passaggio con lucidità, responsabilità e rigore. La solidità economica – finanziaria, la sostenibilità del progetto sportivo e la coerenza strategica rappresentano da sempre ed ancor di più oggi pilastri su cui si fonda l’identità del Club».