Meozzi: «Lautaro Martinez poteva fare di più al Mondiale! Altri 90′ per…»

– Giulio Meozzi valuta il percorso di Lautaro Martinez al Mondiale con l’Argentina. Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, il procuratore afferma: «I giocatori della Serie A in Qatar? Mi sembra che abbiano fatto tutti abbastanza bene. Forse Martinez è venuto un po’ meno. Poteva fare qualcosa in più! Ma ha ancora 90′ minuti a disposizione in cui può cambiare il suo Mondiale (vedi articolo)». Questo il pensiero di Meozzi sull’esperienza internazionale dell’attaccante dell’Inter.