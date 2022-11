Mentana: «Ronaldo all’Inter? 5 anni fa sicuramente, oggi è ingombrante»

Ronaldo è un giocatore ufficialmente svincolato, notizia non banale. Tante le squadre a cui è stato già accostato. Anche all’Inter, ne parla così il giornalista e tifoso nerazzurro Mentana

CAMBIATO − Enrico Mentana risponde così alla domanda su Ronaldo in nerazzurro: «All’Inter? Cristiano di 5 anni fa lo avrei voluto sicuramente, adesso non lo so. È diventato ingombrante, tipico personaggio che da un giorno all’altro ti molla, come alla Juventus. Il divorzio dal Manchester United non è qualcosa di poco conto, interroga anche sulle sue capacità. Lo vedremo al Mondiale. Da capire se è ancora il Ronaldo della rovesciata a Torino o quello che stacca con un’elevazione imperiosa contro la Sampdoria».