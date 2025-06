Mentana: «Il Psg ci ha travolti! Inter, non dimentico il percorso fatto»

Attraverso un post su Instagram, Enrico Mentana noto tifoso dell’Inter, ha voluto rendere omaggio ai vincitori della Champions League, senza dimenticare il percorso fatto.

PERCORSO – Enrico Mentana, noto giornalista e direttore di La7 nonché grandissimo tifoso dell’Inter, a margine della dolorosa sconfitta contro il Psg in finale di Champions League, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto commentare la disfatta. Queste le sue parole: «Onore ai trionfatori della Champions 2025. Non ci hanno battuti, ci hanno travolti dal primo all’ultimo minuto, con un gioco superiore, una determinazione superiore, una classe superiore. L’Inter finisce nel peggiore dei modi una cavalcata europea che è stata esaltante. Sarebbe da stupidi nascondere la catastrofe di ieri sera, sarebbe da stupidi dimenticare come siamo arrivati a contenderci la Coppa col Psg».

RISPOSTA – Infine Mentana ci scherza su, e chiude le risposte e i commenti a chi invece tifava contro: «Come sempre in questi casi abbiamo reso felice chi vive delle sconfitte altrui. E ci siamo sentiti ancora più uniti a chi ha la nostra stessa passione, e i nostri stessi colori. Ai secondi dedico a un abbraccio, ai primi il tasto “disattiva i commenti”, per togliere questo spazio alla loro schadenfreude».