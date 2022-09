Mentana: «Inter, sospiro di sollievo per Skriniar. Grande grazie ai dirigenti»

Enrico Mentana si è espresso sull’ultima giornata di calciomercato con Skriniar che alla fine rimarrà all’Inter. Il giornalista, nonché tifoso nerazzurro, tira un grande sospiro di sollievo

SOSPIRO DI SOLLIEVO − Mentana su Facebook ha commentato l’ultimo giorno di mercato Inter: «Doveroso e sentito sospirone di sollievo da tifoso. L’Inter ha resistito all’assalto milionario del Psg, e si è tenuta il gioiello difensivo Skriniar. A questo punto, chiuso il mercato, bisogna dire grazie ai dirigenti (perché sappiamo quante pressioni hanno avuto, e come i problemi economici abbiano impedito colpi preparati da tempo): l’Inter di quest’anno a mio parere è più forte sulla carta di quella che comunque la scorsa stagione ha portato a casa secondo posto, Coppa Italia e Supercoppa. Avessimo dovuto vendere Bastoni o Skriniar per far quadrare il bilancio (come accadde un anno fa con Hakimi) in tanti ci saremmo arrabbiati, e tanto. Ma proprio per questo oggi invece bisogna esser contenti».