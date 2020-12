Mentana: “Inter, sentito tutto e il contrario di tutto. Stagione continuata”

Condividi questo articolo

Enrico Mentana

Mentana ha qualche dubbio sull’Inter, non riuscendo a capire quale sia il reale valore dei nerazzurri. Il giornalista, intervenuto durante “Tiki Taka” su Italia 1, ha provato a dare una spiegazione del perché la squadra di Conte sia incostante.

POCA CONTINUITÀ – Enrico Mentana è scettico sull’Inter: «Mi spiace dirlo, ma io non sono uno di quelli che ritengono che il campionato abbia già espresso chiaramente alcuni verdetti. Per me il campionato è finito quando ha cominciato a non esserci più il pubblico dentro gli stadi. Era l’anno scorso? Sì, secondo me la stagione è continuata. L’Inter non ha fatto gol a quello Shakhtar Donetsk a cui aveva fatto cinque gol in Europa League nella scorsa stagione. Qual è la vera Inter? Abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto. Sono pronto a scommettere che i valori, nel bene o nel male, per tutte le squadre saranno diversi da quelli di ora. È un campionato incontinente, adesso».