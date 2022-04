Mentana: «Inter, Brozovic fa giocare in 11 e mezzo. Dybala? Non ci serve»

Il giornalista nonché tifoso nerazzurro, Enrico Mentana, ha parlato in collegamento su SuperTele a Dazn. Pochi dubbi nei confronti di Brozovic, centrocampista chiave dell’Inter. Poi qualche considerazione nei confronti di Dybala

PROTAGONISTA − Mentana non ha dubbi su un giocatore nerazzurro: «Brozovic? Chiave dell’Inter, lo è sempre stato. Per tutto quella che fa con e senza palla è uno straordinario giocatore. Fa giocare in 11 e mezzo, quando non c’è serissimi problemi. Manca un vice Brozovic. Anche ieri è stato un equilibratore».

JOYA − Il giudizio di Mentana su un possibile arrivo di Dybala: «Dybala? Personalmente penso che all’Inter serva altro. Se penso di cosa ha bisogno l’Inter dico qualcos’altro vedendo anche l’anagrafe di Dzeko. Il problema che ha l’Inter è di trovare una punta giovane. Se serve un Dybala non lo so ma personalmente non farei una pazzia per lui».

CAPITANO − Una considerazione di Mentana sul numero uno nerazzurro: «Handanovic? Non gli si perdona niente. Ma è capitano, lassù qualcuno lo stima. Complessivamente ha fatto bene con l’Inter. Il problema comunque l’Inter se lo è già posto, ha già scelto. Su Handanovic ci penserei. Dipende dall’esito del campionato»