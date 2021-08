Mentana a Zhang: «Se non avete soldi aprite a chi vi vuole aiutare»

La situazione in casa Inter, con il ridimensionamento annunciato dalla società, non sembra andar giù a molti tifosi. Tra questi c’è anche Enrico Mentana, direttore di La7 e co-fondatore di InterSpac, che denuncia la situazione della società della famiglia Zhang.

NO ALLE VENDITE – Mentana ha di fatto lanciato l’esca a Suning e l’Inter per far entrare InterSpac nella società. Il piano dell’azionariato popolare avviato da lui stesso e dal professor Carlo Cottarelli (vedi articolo), ha riscosso molti consensi (vedi articolo) con la società nerazzurra che però, al momento, non ha ancora aperto alla loro entrata. Mentana, con un post su Facebook, denuncia come una squadra che ha appena vinto il titolo non possa essere smantellata. Il direttore infatti fa riferimento alla cessione dolorosa di Achraf Hakimi ma anche alle voci di un possibile addio di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Ecco il lungo post scritto da Mentana sul suo profilo Facebook ufficiale che ha paragonato l’Inter di ora a quella storica di Angelo Moratti con i vari campioni dell’epoca.

«L’Inter, come gli sportivi sanno, ha vinto lo scudetto. Poi dalla Cina è cominciato lo stillicidio di cattive notizie per la sua proprietà, la famiglia Zhang. Nello stesso momento è cominciato il sondaggio per l’iniziativa di azionariato popolare, che ha coinvolto oltre centomila persone. Vedremo se i cinesi apriranno a una cessione parziale oppure no. Quel che è certo però è che non si possono vendere i campioni, soprattutto dopo aver vinto. È stata fatta passare per una dolorosa necessità di bilancio la cessione di Hakimi, e ora si fa strada addirittura la possibilità di un addio di Lukaku. È come se dopo aver vinto il suo primo scudetto Angelo Moratti avesse venduto Facchetti e poi Mazzola. Cari Zhang, se non avete soldi aprite a chi vi vuole aiutare, ma in ogni caso non smantellate la squadra che ci ha riportato in alto. Nessun tifoso ve lo perdonerebbe».