Menotti: “Lautaro Martinez? Pieno di qualitÃ . Futuro enorme”

Menotti: “Lautaro Martinez? Pieno di qualità. Futuro enorme”

Condividi questo articolo

Cesar Luis Menotti, ex CT della Nazionale Argentina, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Cadena Ser e riportata da Mundo Deportivo, ha parlato di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter.

QUALITA’ – Lautaro Martinez vanta numerosi estimatori, soprattutto in patria. Tra di essi vi è Cesar Luis Menotti, ex ct della Nazionale Argentina, che ha speso parole di stima per l’attaccante dell’Inter. Dopo Lionel Messi, un altro rappresentante illustre del calcio albiceleste spende parole di stima per la stagione del “Toro” : «Lautaro Martinez? È molto giovane e pieno di qualità. Ha un enorme futuro».