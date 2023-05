Mengozzi: «Inter-Milan? Vedo la squadra unita! Eventuale finale…»

Mirko Mengozzi, speaker ufficiale dell’Inter a San Siro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’argomento è l’imminente Euroderby di ritorno contro il Milan

TENSIONE – Mirko Mengozzi parla di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League: «C’è tensione nell’aria, in città, Sto tremando proprio (ride, ndr). Non vedo l’ora che ci sia la partita domani e di vedere i ragazzi in campo. Emozioni? Io sono privilegiato, ho un microfono in mano e posso esternare ciò che ho dentro. Quando noi interisti siamo tutti insieme è una cosa che mi riempie d’orgoglio. Andata? L’ho vista con mio figlio a casa, ha esultato con me ha urlato. Momento di svolta della stagione? Non so cosa sia successo, ma è molto bello. Vedo i ragazzi molto uniti, giocano bene, vedremo domani. Sono bravi ragazzi e non è scontato che sia così. Anche fuori, quando vedono dei bambini sono sempre molto dolci. Finale? Si deve arrivare, toccando ferro, si deve. Nel caso andrei ad Istanbul. Giornata di domani? 16:30 allo stadio, prove generali, e poi si aspetta la partita. Quando segna l’Inter non ci stai troppo a pensare, tiri fuori quello che hai dentro».