Menez svela: “Conte mi voleva alla Juventus! Ho scelto il PSG: un motivo”

Condividi questo articolo

Menez ha parlato in diretta Instagram con Sebastien Frey. L’ex attaccante di Roma e Milan ha rivelato di essere stato contattato da Conte quando allenava la Juventus

RETROSCENA – Jeremy Menez racconta così l’aneddoto di mercato: «Addio alla Roma? La verità è che io volevo andare. Poi mi chiama il PSG e Antonio Conte alla Juventus. Però per me giocare al PSG, che aveva comprato il Qatar, era un sogno. Quindi non potevo dire di no al PSG, nella mia città. Era un sogno».