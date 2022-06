Meluso: «Mi ha sorpreso una frase di Marotta. L’Inter deve usare il bilancino»

Ieri Marotta ha dato una breve dichiarazione su come sarà definito il mercato dell’Inter (vedi articolo). A Sportitalia Mercato l’ex direttore sportivo dello Spezia Meluso appare sorpreso da una dichiarazione.

CHIUDE A BREVE? – Mauro Meluso dà un giudizio su come si sta muovendo l’Inter: «Cessioni pesanti in vista? Al di là dell’aspetto tecnico chi fa il mio mestiere deve valutare anche l’aspetto economico, che in questo momento visto che veniamo da un crollo dei ricavi durante la pandemia c’è per tutti. Io credo che Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin devono usare un po’ il bilancino. Mi ha sorpreso questa dichiarazione di Marotta che è stato così perentorio sul 30 giugno: se l’ha detto vuol dire che ha le carte in mano. Noi nel calcio siamo abituati a prendere tempo, perché se dai delle certezze e le disattendi poi diventi poco credibile. Evidentemente lui sa già di essere molto vicino a chiudere il progetto che hanno assieme ad Ausilio e Baccin, quindi ha osato per questo motivo».