Meluso: «Inter al completo. Rammarico Zielinski a zero»

Meluso, ex Direttore Sportivo del Napoli, intervenuto in diretta su Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo il mercato dell’Inter e in particolare il nuovo arrivato Piotr Zielinski.

MERCATO AL COMPLETO – Mauro Meluso parla così sul mercato dei nerazzurri: «Io credo che l’Inter abbia già completato il mercato con Taremi e Zielinski, prendendo giocatori svincolati di grande spessore. Io credo che ad oggi sia competitiva così come lo era l’anno scorso se non addirittura meglio perché c’è un anno di maggior rodaggio e consapevolezza. Difendere il titolo, ne sappiamo qualcosa noi del Napoli la scorsa stagione, è sempre difficile perché le altre squadre si attrezzano. Però credo che sarà un campionato avvincente. Io vedo il Napoli stesso che si è attrezzato bene, vedo il Milan che ha preso un allenatore molto valido. La Juventus se riesce a chiudere questi acquisti di cui si parla».

Inter rinforzata dal… Napoli! Rammarico sul rinnovo

ADDIO GRATUITO – Meluso non si perdona l’aver perso il centrocampista polacco a zero: «Zielinski a parametro a zero all’Inter era evitabile, ci sono delle responsabilità anche mie da Direttore Sportivo del Napoli. La mia responsabilità è stata quella di non intervenire in maniera più brusca per cercare di cambiare l’andamento della situazione anche se c’era una trattativa in corso, magari una cosa di cui mi rammarico è averlo fatto in maniera più brusca per cercare di chiudere l’accordo per il rinnovo, perché eravamo molto vicini. Zielinski rappresentava un valore tecnico patrimoniale e anche umano all’interno del Napoli».