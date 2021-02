Meluso (DS Spezia): Â«Inter e Milan super squadre, difficile dire chi meglioÂ»

Meluso (DS Spezia): «Inter e Milan super squadre, difficile dire chi meglio»

As Ascoli 15/09/2018 – campionato di calcio serie B / Ascoli-Lecce / foto Antonello Sammarco/Image nella foto: Mauro Meluso PUBLICATIONxNOTxINxITA

Meluso, direttore sportivo dello Spezia, parla del prossimo Milan-Inter, derby di alta classifica. Il dirigente del club ligure, che nell’ultimo turno di campionato ha affondato i rossoneri, non sa scegliere tra le due contendenti al titolo. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport 24”

SUPER SFIDA – Mauro Meluso dice la sua su Milan-Inter, big match della ventitreesima giornata di Serie A, con vista scudetto: «Milan o Inter? Brutta domanda, veramente molto brutta. Io credo che siano due super squadre: vedendola anche dalla mia angolazione di tratta di due squadre che hanno organici di primissima qualità, allenatori di grande livello abituati a vincere campionati, soprattutto su sponda interista. Io credo che, come si suol dire, vinca il migliore però è difficile stabilire chi lo sia in questo momento. Sicuramente, quest’anno, è un campionato di Serie A molto equilibrato sia nella parte superiore sia in quella inferiore. Ha dato molto lustro, spettacolo e credibilità quest’anno, con molta più passione della gente. Anche se stiamo vivendo un periodo difficile perché non entra allo stadio».