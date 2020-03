Meluso (DS Lecce): “Playoff e playout? No speculazioni! Il mercato…”

Condividi questo articolo

Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, è intervenuto a “Radio Sportiva” per parlare dell’emergenza Coronavirus e delle conseguenze nel mondo del calcio in particolare in Serie A

MERCATO E SLITTAMENTO – Mauro Meluso ha prima parlato di come potrebbe continuare la stagione: «Dobbiamo pensare in primis alla salute e poi alle conseguenze. Il tampone per tutti i calciatori? È importantissimo per la sicurezza totale. Bisogna dare un senso di equilibrio a tutto quello che si farà. Mercato? Mancano le motivazioni. Siamo umani e ci sono situazioni molto più gravi e tutto il resto passa in secondo piano. Sui prestiti dipenderà dalle decisioni prese: se ci sarà una conclusione o meno. Ora è difficile da prevedere. Se si dovesse andare oltre il 30 giugno è evidente che per rendere tutto omogeneo bisogna prorogare i prestiti, spostare il mercato e i pagamenti degli stipendi. C’è un ragionamento a 360 gradi da fare».

NO SPECULAZIONI – Meluso ha chiuso parlando dei possibili play-off e play-out: «A oggi non è possibile stabilire una terz’ultima perché noi abbiamo 25 punti come il Genoa e abbiamo pareggiato 2 a 2 nello scontro diretto. Non ci sono posizioni definite come in testa alla classifica. Bisognerebbe guardare la differenza reti, ma devono giocarsi entrambi gli scontri diretti. I play-out non si possono fare. Non c’è una regola a inizio campionato. Non voglio far polemica, ma oggi nessuno deve speculare su situazioni così gravi».