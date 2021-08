Melli: «Interspac una bella idea. Da sempre estimatore di Dzeko»

L’Inter ha molti tifosi sparsi per il mondo ma ora ce n’è uno speciale che è appena tornato a Milano. Nicolò Melli, giocatore di basket, dopo l’esperienza in NBA è tornato in Italia a vestire la casacca dell’Olimpia Milano. Il cestista ha parlato anche di Inter, di cui è tifoso e del progetto Interspac.

RITORNO – Melli, dopo l’esperienza tra il 2019 e il 2021 in NBA, torna in Italia e veste la casacca dell’Olimpia Milano per la seconda volta in carriera dopo averla indossata tra il 2010 e il 2015. Il cestista però è anche tifosissimo dell’Inter. Durante una sua intervista a ‘Sky Sport’, Melli ha parlato dei nerazzurri e precedentemente, durante la sua conferenza di presentazione con la nuova squadra, anche del progetto Interspac, l’azionariato popolare. «L’Inter mi piace sempre, non sono uno di quei tifosi che se vince bene sennò no. Capisco il ridimensionamento e i sacrifici e mi piace Dzeko da sempre, sono un estimatore. Spero facciano una grande stagione e che si ripetano dopo l’anno scorso. Interspac? La ritengo una cosa molto interessante. È una bella idea, non la conosco a sufficienza per poter dire che aderirò ma mi ha attirato molto. Se sarà fattibile, probabilmente aderirò».