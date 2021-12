Medel: «Giocatore più forte Serie A? Sanchez. L’Inter la squadra migliore»

Gary Medel, in conferenza stampa insieme a Mihajlovic alla vigilia di Sassuolo-Bologna (vedi parole del tecnico), non ha dubbi sul giocatore e sulla squadra migliori del campionato: Sanchez e Inter

PIÙ FORTI − Medel dice Inter su tutto: «Il giocatore più forte del campionato per me è Alexis Sanchez, quando sta bene ed è al 100% è un giocatore top. Non dico Dusan Vlahovic, contro di me non ha fatto nulla. Anche Marcelo Brozovic è un giocatore top, sulla squadra migliore dico l’Inter».