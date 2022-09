Meda: «Scudetto, punto tanto sull’Inter! Spero che non paghi una cosa»

Guido Meda, noto giornalista di Sky Sport ed esperto della MotoGP nonché tifoso dell’Inter, ha detto la sua sullo scudetto.

SCUDETTO – Queste le parole sullo scudetto da parte di Guido Meda, noto giornalista di Sky Sport ed esperto della MotoGP nonché tifoso dell’Inter, nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Io punto tanto sull’Inter, anche se questa tegola qua di Lukaku per una squadra che mi sembra avesse fondato molto di sé attorno a lui… Non so, spero che non la si debba pagare andando avanti».