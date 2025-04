McTominay: «Napoli, migliorare! Pressione? Ora passa all’Inter»

Scott McTominay è il protagonista assoluto di Monza-Napoli, col gol che permette alla squadra di Antonio Conte di conquistare tre punti e accorciare momentaneamente sull’Inter. Proprio sul club nerazzurro, in campo domani pomeriggio, si sofferma il centrocampista scozzese.

MIGLIORARE – Scott McTominay, intercettato da Dazn al fianco di Giovanni Di Lorenzo, commenta i tre punti conquistati dal Napoli sul campo del Monza in ottica scudetto. Proprio pensando all’Inter, diretto avversario nella corsa al titolo, lo scozzese autore del gol della vittoria, dichiara: «Adesso dobbiamo andare a riguardarci, perché dobbiamo ancora migliorare. Meriti al Monza per la partita che ha fatto, con una prestazione davvero di livello. Adesso la pressione passa all’Inter, ma abbiamo un mister che esige molto da noi. Dobbiamo migliorarci tutti, io per primo come anche il capitano del Napoli. Tutti dobbiamo migliorarci».