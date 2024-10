McKennie, rischio lesione per la Juventus? La situazione prima dell’Inter

La Juventus è in ansia per le condizioni di Weston McKennie in attesa degli esami strumentali. Il centrocampista americano potrebbe saltare le prossime sfide contro Lazio e Inter.

IN ATTESA DEGLI ESAMI – La Juventus potrebbe affrontare Lazio e Inter in campionato senza alcune pedine chiave. Già alle prese con l’assenza di Arkadiusz Milik, fuori per diverse settimane, e Bremer, che non rientrerà fino alla prossima stagione, Thiago Motta dovrà fare i conti con una rosa ridotta. Weston McKennie in attesa degli esami per una possibile lesione o affaticamento muscolare.

Altri giocatori della Juventus infortunati

DALL’INFERMERIA – Anche Teun Koopmeiners, uno degli altri titolari fondamentali, non sarà disponibile per la sfida contro i biancocelesti. Tuttavia, la Juventus potrà contare su qualche recupero: Timothy Weah è vicino al rientro in gruppo e Adzic si è già unito ai compagni da ieri. Resta invece in dubbio Nico Gonzalez, che potrebbe essere pronto per l’importante sfida contro l’Inter, anche se il club adotterà una politica prudente per evitare ricadute.