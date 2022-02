McKennie rischia Juventus-Inter? Esami per possibile brutto infortunio

Juventus-Inter è ancora lontana, visto che si giocherà nel primo weekend di aprile, ma i bianconeri potrebbero non avere McKennie. Questo a seguito dell’infortunio dell’americano stasera col Villarreal (vedi articolo).

POSSIBILE PROBLEMA GRAVE – «Lo portano a fare una radiografia al piede. Speriamo che non sia niente di grave». Massimiliano Allegri, parlando a Mediaset, ha liquidato in poche parole la questione Weston McKennie ma con un messaggio piuttosto evidente: c’è un rischio lungo stop. Il centrocampista americano si è infortunato a dieci minuti dalla fine di Villarreal-Juventus, a seguito di un contrasto con Pervis Estupinan, con una brutta torsione della caviglia sinistra. Per lui subito esami, con il rischio di una frattura. Nel caso i tempi di recupero sarebbero lunghi e McKennie salterebbe, per forza di cose, anche Juventus-Inter fra poco più di un mese