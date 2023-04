Mazzoleni: «Inter-Juventus, arbitraggio buono e calciatori corretti!»

L’ex arbitro Mazzoleni dice la sua sulla direzione di gara di Doveri in Inter-Juventus (vedi moviola) e sulla ripresa della squadra di Inzaghi. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di Sportitalia.

FACILE – Mario Mazzoleni ha giudicato positivamente l’arbitraggio di Daniele Doveri in Inter-Juventus. L’ex arbitro, ospite nello studio di Sportitalia, ha dichiarato: «L’arbitraggio è stato buono e reso facile dall’atteggiamento corretto, questa volta, dei calciatori. Se i calciatori vogliono complicare la vita di un arbitro ci riescono facilmente. Oggi, però, in Inter-Juventus si è parlato solo di calcio con nessun episodio da VAR. Anche Simone Inzaghi, come Allegri, non ha entusiasmato però, alla luce dei fatti, l’allenatore dell’Inter ha una semifinale di Champions League e una finale di Coppa Italia da giocare. Potrebbe mettere tre trofei in bacheca, considerando anche la Supercoppa italiana già vinta. È difficile ma possibile in una stagione. L’Inter, nel momento topico, ha ritrovato il gruppo».