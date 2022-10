Mazzoleni: «Inter-Barcellona? Xavi vergognoso ma Var faccia chiarezza»

Mazzoleni tuona sulle dichiarazioni di Xavi nel post-partita di Inter-Barcellona. L’ex arbitro, ospite di Sportitalia, dice la sua anche sul Var e sul rigore non concesso agli spagnoli sul possibile tocco di mano di Dumfries

VERGONOSO – Mario Mazzoleni non condivide le dichiarazioni di Xavi (vedi articolo) dopo Inter-Barcellona: «Le dichiarazioni di Xavi sono state vergognose. Indipendentemente dall’episodio discutibile o meno. Purtroppo, anche in questo caso, il Var non ha aiutato a fare chiarezza. Io credo che, dal punto di vista regolamentare, si debba necessariamente arrivare a un’uniformità di giudizio. O è fallo di mano sempre o mai, non può essere lasciato questo margine d’interpretazione. In un calcio che diventa, giorno dopo giorno, sempre più televisivo, se fai vedere il fotogramma di un tocco di mano necessariamente sembra essere sempre rigore. Questo non giustifica, ovviamente, l’uscita ridicola dell’allenatore del Barcellona».