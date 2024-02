Mazzoleni: «De Laurentiis confuso dal distacco fra Inter e Napoli!»

L’ex arbitro Mazzoleni commenta le parole di giornata del presidente del Napoli, De Laurentiis. E secondo lui il distacco dall’Inter è un qualcosa che preoccupa il patron dei campioni uscenti.

LA DIFFICOLTÀ – Il mercoledì appena concluso ha avuto come momento clou la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis. Dove, fra le altre cose, ha parlato della situazione di Piotr Zielinski e dell’esonero di Rudi Garcia. Sulle parole di De Laurentiis si esprime l’ex arbitro Mario Mazzoleni, da Sportitalia: «Come lo vedo? Confuso, è abbastanza evidente. Se il girone di ritorno terminasse come il girone d’andata finirebbe con quaranta punti in meno della prima, l’Inter. Sono ventidue punti che distanziano il Napoli dalla prima in classifica: è evidente che questa cosa qui lo mandi in confusione. È evidente che è la terminologia anche che trovo inadeguata, per un presidente di Serie A: ha quest’aria da spaccone per mascherare i danni lapalissiani che ha fatto da inizio campionato. E i ventidue punti di distacco dall’Inter sono eloquenti».