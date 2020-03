Mazzola: “Taglio stipendi, i calciatori capiranno. Scudetto? Inter…”

Sandro Mazzola, ex bandiera dell’Inter, nel corso di un’intervista concessa a “TuttoMercatoWeb” ha parlato dei possibili tagli degli stipendi nel mondo del calcio, della possibilità di finire il campionato di Serie A. Una battuta, infine, sulle speranze scudetto dell’Inter.

TAGLIO – Sandro Mazzola è convinto che, alla fine, si arriverà al taglio degli stipendi per i calciatori. Una battuta, infine, sulla ripresa dei campionati e sulle speranze scudetto dell’Inter:«Taglio stipendi? Le società come prima cosa devono avere i conti a posto. I giocatori dovranno convincersi a ridursi l’ingaggio. E sono sicuro che lo faranno perché capiranno. Sanno che la carriera non dura tutta la vita e serve andare incontro ai club. Serie A? A mio parere bisogna ricominciare, magari finendo ad agosto. Anche per dare la sensazione ai più giovani che giocano nelle piccole squadre che il calcio se fatto in un certo modo può vincere tutto. Ci credo molto in quel che dico. Scudetto? Che domande mi fa? (ride, ndr). Certo che l’Inter c’è. Sarà dura ma può accelerare».

Fonte: Lorenzo Marucci – TuttoMercatoWeb.com