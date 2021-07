Mazzola: «Scudetto? Non dico Inter, purtroppo sarà discorso Juventus»

L’Inter ha appena dato il via all’era Inzaghi dopo i due anni di Conte. A “SoccerMagazine.it”, la leggenda nerazzurra Mazzola ha fatto una previsione sulla prossima lotta scudetto e una considerazione su Mourinho, tornato in Italia alla Roma.

DISCORSO BIANCONERO – Dopo l’addio di Antonio Conte, sostituito sulla panchina dell’Inter da Simone Inzaghi, e il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus, il campionato italiano diventa più combattuto che mai. Sandro Mazzola ha fatto un pronostico per la prossima stagione, indicando la squadra che vede assoluta favorita per la conquista dello scudetto: «Non dico l’Inter perché porta sfiga, quindi lasciamo stare i nerazzurri. Credo che sia un discorso purtroppo juventino». Questa le sue parole, intrise di scaramanzia.

MOU ECCEZIONALE – Mazzola ha poi parlato del nuovo allenatore della Roma, José Mourinho. Il portoghese, vecchia conoscenza dell’Inter, ha subito dato spettacolo in conferenza stampa (vedi dichiarazioni). Mazzola non si è detto affatto stupito dal ritorno in Italia del tecnico dell’ultima Champions League nerazzurra: «No, non sono assolutamente sorpreso. Lo conosco anche personalmente, è eccezionale, in tutto e per tutto. Riesce a tirare fuori dal niente delle cose che mettono in pista i giocatori». Una cosa è certa: Mourinho non smette mai di far parlare di sé.

Fonte: SoccerMagazine.it – Emanuele Celeste