Mazzola ricorda Corso: “Era il pupillo di Moratti ed un assistman favoloso”

Sandro Mazzola ricorda Mario Corso, fenomeno della Grande Inter di Helenio Herrera e pupillo del presidente Angelo Moratti, tragicamente scomparso nella mattinata di ieri. Di seguito la sua intervista tra le pagine della “Gazzetta dello Sport”

CIAO MARIOLINO! – La Grande Inter dice addio a un altro dei suoi campioni: Mario Corso è scomparso ieri mattina. Tutto il mondo del calcio gli ha reso omaggio. L’ha fatto anche Sandro Mazzola, nel corso di un’intervista alla “Gazzetta dello Sport: «Non sapevo che Mario fosse ricoverato in ospedale e quindi sono rimasto ancora più addolorato. Perché abbiamo condiviso molta strada non solo da calciatori ma anche nelle nostre vite successive. Da dirigente nerazzurro gli chiedevo di andare in giro a osservare i giovani, per i quali aveva un occhio particolare. E quando Corso veniva a dirmi “quello è da prendere”, lo prendevo senza il minimo dubbio».

FUORICLASSE – Il legame tra Mazzola e Corso è certificato da un’intesa particolare sul campo: «Gli devo tantissimi gol, davvero. Lui è stato esaltato dalla critica per la capacità di calciare le punizioni, le famose foglie morte, cioè un pallonetto liftato a scavalcare la barriera che poi planava improvviso lasciando di sasso il portiere. Certo, bravissimo in quello. Ma il suo pezzo forte era il passaggio. Godeva da matti a mandarci a rete. Ci misi un po’ a capire le sue giocate a ridosso dell’area, poi realizzai che quando guardava a sinistra avrebbe passato a destra e viceversa. Il difensore ci cascava sempre e io, muovendomi in anticipo, arrivavo in area in vantaggio: dal suo piede felpato il pallone ti arrivava docile, con i giri contati. Metterlo dentro diventava un esercizio da scuola elementare».

AFFETTI – La leggenda narra che Corso fosse il pupillo di Angelo Moratti. Mazzola conferma senza troppe riserve: «Assoluta verità: il nostro presidente stravedeva per lui, lo divertiva troppo. E glielo dimostrava spesso: ho ancora negli occhi il Mercedes Pagoda che gli regalò ad Appiano Gentile. Ci avevo fatto un pensiero anche io. Ma tutta la famiglia, devo dire, amava Mariolino. Lui aveva un carattere particolare, era di poche parole: bisognava capirlo. Noi compagni cercammo di tirarlo dentro al gruppo organizzando dei pedinamenti. Perché Mario a un certo punto se la filava con aria furtiva e allora noi gli andavamo dietro per capire se andava a donne, a giocare ai cavalli, o chissà dove. Beh, non siamo mai riusciti a beccarlo perché lui sistematicamente ci seminava».

LEGGENDA – Un po’ come faceva coi difensori avvversari: «Li faceva ammattire – dice Mazzola – . Con le finte e la facilità di calcio. Ricordo che a fine allenamento Helenio Herrera ci faceva allenare i portieri. E Mariolino ogni volta inventava un tiro diverso: noi restavamo a fissarlo come ammaliati. Il Mago voleva venderlo? Lo metteva in lista di sbarco, sì, poi arriva il presidente e il ds Allodi si ritrovava Corso nella lista dei confermati. Un anno ero in sede a firmare il rinnovo di contratto e Mario esce dall’ufficio di Moratti che aveva appena rinnovato il suo. Il commendatore mi fa entrare e mi chiede: “allora Sandrino, anche stavolta il Mago dovrà sopportare Mariolino… Tu che ne pensi?” E io pronto: “Sono felice, con lui faccio più gol”. Mariolino, Luisito, Sandrino… Per Angelo Moratti eravamo davvero tutti da coccolare».

Fonte: La Gazzetta dello Sport