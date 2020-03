Mazzola: “Napoli-Inter, nerazzurri favoriti? Non dite cosÃ¬! Ora…”

Mazzola: “Napoli-Inter, nerazzurri favoriti? Non dite così! Ora…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Marte” nel corso della trasmissione “Sport Live”, Sandro Mazzola, ex attaccante e bandiera nerazzurra, in vista di Napoli-Inter di Coppa Italia

CORONAVIRUS – Queste le parole di Sandro Mazzola, ex bandiera dell’Inter, riportate da “AreaNapoli.it” in vista di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia: «Da grande interista, come vivo lo slittamento dei calendari a causa dell’emergenza sanitaria nazionale legata alla diffusione del Coronavirus? Quando ci pensi, questo campionato non ti convince».

NAPOLI-INTER – Mazzola quindi aggiunge: «C’è tuttavia un ‘però’. Quale? Che però il calcio riesce ad andare avanti comunque: questo è un fattore importante. L’Inter dovrà fare la partita in Coppa Italia, a Napoli, alla luce del risultato dell’andata, ed appare favorita al ritorno? Porca miseria, non dite così: sono scaramantico! Ora prendo l’aereo e vengo lì a dirvene due (ride, ndr). Scherzi a parte, sarà una partita bella tirata. L’Inter sarà riposata? Non dite queste cose, sennò vengo giù davvero!».