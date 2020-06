Mazzola: “Lautaro Martinez resterÃ  all’Inter. A Cristiano Ronaldo chiesi…”

Mazzola: “Lautaro Martinez resterà all’Inter. A Cristiano Ronaldo chiesi…”

Sandro Mazzola, ex giocatore dell’Inter, ha parlato in esclusiva al portale sport-lab.it raccontando un retroscena su Cristiano Ronaldo e della situazione attuale di Lautaro Martinez, corteggiato dal Barcellona.

DESIDERATO – Continua il corteggiamento del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez. Sandro Mazzola ha parlato dell’attaccante dell’Inter e della possibilità che possa finire a giocare per il club catalano: «Penso che alla fine resterà, se la società dovesse cederlo vorrebbe dire che ha bisogno di soldi e sarebbe un errore madornale. Scudetto? Potrebbe vincerlo l’Inter. Penso sia meglio essere indietro di qualche punto che non proprio in testa, in questo modo ci sono meno pressioni e meno pensieri per la testa».

RETROSCENA DI MERCATO – Cristiano Ronaldo in nerazzurro? Ci ha provato Sandro Mazzola quando il portoghese era agli inizi della sua carriera. Come ha raccontato l’ex attaccante nerazzurro, il portoghese lo aveva stregato per il suo modo di giocare: «Ero incredulo quando lo avevo visto, prima di una partita del Portogallo. All’epoca era giovanissimo e durante la sfida tra le riserve lo vidi e rimasi folgorato. A fine gara mi presentai e gli chiesi se volesse venire a Milano a giocare. Il giorno dopo l’ho richiamato ma non mi ha risposto».

Fonte: sport-lab.it