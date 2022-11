Mazzola: «Inzaghi propositivo, Inter migliore in Europa per un motivo»

Sandro Mazzola oggi compie 80 anni, e a due giorni di distanza dal Derby d’Italia intervistato da Tuttosport ha parlato della situazione attuale dell’Inter elogiando il gioco di Simone Inzaghi.

A DUE FACCE – Mazzola commenta così le prestazioni dell’Inter tra campionato e Champions League: «I giocatori non stanno facendo male, fanno quasi meglio in Champions League che in campionato. Perché in Italia gli allenatori sono bravissimi ad annullare gli avversari. A livello internazionale si pensa di più a giocare in modo propositivo. Simone Inzaghi ha questo atteggiamento. Compleanno? Festeggerò in giardino con i nipoti facendo due tiri al pallone».

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi