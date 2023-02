Mazzola: «Per me Inzaghi crede ancora allo Scudetto! Basti punti al vento»

La distanza dell’Inter dal primo posto occupato dal Napoli si è fatta abissale, ben 15 punti. Secondo Mazzola, però, Inzaghi crede ancora nello Scudetto

ANCORA SPERANZE − Sandro Mazzola, a Radio Kiss Kiss, ha parlato della lotta Scudetto. L’Inter adesso si trova a meno 15 dal Napoli. Le sue parole: «Secondo me Simone Inzaghi non lo dice, ma lui in realtà continua a credere nello scudetto. La distanza dal Napoli è di non poco conto, quindici punti iniziano ora ad essere tantissimi. Tuttavia mancano ancora tante partite da qui alla fine del campionato. Vedremo cosa accadrà, l’importante è non buttare al vento altri punti».