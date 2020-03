Mazzola: “Inter, volevo portare CR7 in nerazzurro. La dirigenza…”

Sandro Mazzola, ex bandiera dell’Inter, intervistato dal portale “Twikie.it”, ha svelato un retroscena di mercato riguardante Cristiano Ronaldo.

RETROSCENA – Sandro Mazzola svela un retroscena di mercato riguardante l’Inter: «Messi o Ronaldo? Per me è più completo Ronaldo, mi piace molto il portoghese. Lo volevo portare all’Inter ai tempi del Manchester in Inghilterra e molto prima del passaggio al Real Madrid. Allora costava una cifra abbordabile, feci il suo nome alla dirigenza nerazzurra ma non fui ascoltato, anzi secondo uno in particolare il giocatore non valeva tutti quei soldi. Decisi di lasciare il mio posto come direttore, qualche settimana più tardi ritornai sui miei passi ma ci rimasi male».

Fonte: Michele Pisani – Twikie.it