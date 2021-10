Mazzola: «Inter, sprazzi di vero Vidal. Contro la Juventus…»

Mazzola, ex giocatore e dirigente dell’Inter, ha parlato dei nerazzurri guidati da Inzaghi. Lo ha fatto – ai microfoni di Tutto Mercato Web – il giorno dopo il successo in Champions League contro lo Sheriff per 3 a 1

SODDISFAZIONE – Questa l’analisi di Sandro Mazzola: «Si è iniziato a vedere il vero Vidal ma prima di dire altro aspetterei un attimo. Questo campionato mi piace, c’è concorrenza e la partita di domenica dovrà dire molto sull’Inter che dovrà giocare senza timori reverenziali, impostando il gioco. Per quel che ha fatto vedere finora, può farlo. Credo che il nervosismo della partita contro la Lazio sia stato messo alle spalle. Simone Inzaghi ha personalità e sa entrare nella testa dei giocatori».

Fonte: Lorenzo Marucci – Tutto Mercato Web