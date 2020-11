Mazzola: “Inter, prendi Gervinho! Conte mi piace, ma Eriksen e i nuovi…”

Sandro Mazzola

Mazzola – ex capitano dell’Inter -, intervistato dal portale “Calcio News 24”, parla della stagione nerazzurra soffermandosi sul lavoro di Conte e sull’apporto dei nuovi acquisti. Gervinho il consiglio di mercato. E non manca un commento su Eriksen

PARTENZA FRENATA – L’avvio stagionale nerazzurro non soddisfa Sandro Mazzola: «L’Inter finora non mi è piaciuta molto, però ci sono stati tanti cambiamenti e non era scontato che tutto andasse subito per il verso giusto. Antonio Conte mi piace come allenatore. Mi auguro che al più presto i giocatori capiscano quello che vuole in campo e che si veda una squadra di ben altro spessore. Bisogna ancora aspettare, almeno un mese, per capire se le cose sono state fatte bene bene o male. Quando ho sentito che prendevano certi calciatori, a me non dispiacevano. Poi li ho visti anche io e sono rimasto un po’ deluso. Dovranno cercare sicuramente di fare meglio nel prosieguo della stagione».

MERCATO INVERNALE – Mazzola torna a fare “calciomercato”, almeno come consigliere: «Il problema per Christian Eriksen è se arriva o meno una buona offerta in grado di soddisfare la società. Inoltre, l’Inter dovrebbe trovare una sostituto all’altezza per Conte in caso di cessione. Senza queste premesse, io aspetterei prima di privarmene. La rosa è all’altezza, Conte può fare bene con questo parco giocatori. Poi bisognerebbe capire il perché e le cause degli ultimi risultati negativi. Io a gennaio prenderei Gervinho. È un profilo che mi piace e credo non dispiaccia neanche a Conte. Non sarebbe male per rinforzare l’attacco dell’Inter a gennaio».

Fonte: Calcio News 24 – Giorgio Musso