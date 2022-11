Mazzola: «Inter piace, ma occhio Juventus! Curva Nord? Mi ha fatto male»

Sandro Mazzola ha detto la sua sul Derby d’Italia Juventus-Inter. L’ex bandiera nerazzurra ha parlato anche dei fattacci della Curva Nord nonché del tema stadio

DERBY D’ITALIA − Mazzola si esprime sul match di questa sera con qualche aneddoto del passato. Poi anche una puntualizzazione sulla Curva Nord: «L’Inter mi piace. Ma occorrerebbe mettere a posto qualcosa sugli esterni. Forse con qualcuno di più veloce. La Juventus è una squadra forte. E credo che saranno belli tosti, il ritiro è servito. Curva svuotata? Mi ha fatto male, mi è mancato il fiato. Ai miei tempi il tifo organizzato non aveva questo potere. Debutto in Inter-Juventus? Più che altro ricordo la vigilia, perché non dormii tutta la notte. Continuavo a girarmi e rigirarmi nel letto. Mi alzavo, andavo in bagno, tornavo a letto. Un dormiveglia».

SAN SIRO − Poi Mazzola si è concentrato sul tema stadio: «Quel che è sbagliato è il ragionamento. Se dimentichiamo i grandi campioni, quelli che hanno fatto la storia e hanno trasmesso una passione ai giovani, dove stiamo andando? Comunque, fosse per me lo stadio attuale lo terrei. La struttura in sé è da salvaguardare. Si tratta di un esempio, di un simbolo. Quando sei giovane e vai allo stadio, parcheggi la macchina e vedi venirti incontro la sagoma di quello stadio. Una sensazione che ti fa venire il cuore in gola, il Meazza è così».

Fonte: Il Giornale − Stefano Arosio