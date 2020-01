Mazzola: “Inter, peccato per Kulusevski. Vidal porterebbe qualità e forza”

Mazzola: “Inter, peccato per Kulusevski. Vidal porterebbe qualità...

L’Inter sta disputando un ottimo campionato, frutto di un ottimo lavoro della dirigenza e dell’allenatore a partire dal ritiro estivo. Adesso, per continuare la rincorsa scudetto si cercano rinforzi sul mercato: il prescelto è Arturo Vidal. Sandro Mazzola, nel corso di una lunga intervista rilasciata a “Il Mattino”, ha parlato di tanti temi riguardanti l’Inter ed il mercato dei nerazzurri, con un piccolo rimpianto per Kulusevski, andato alla Juventus.

BILANCI – Sandro Mazzola parla dell’inizio stagionale positivo dell’Inter, attribuendo grossi meriti a Beppe Marotta: «I meriti di questa partenza in stagione? Mi piace molto il direttore(Marotta, ndr), da lui è partito tutto. I meriti sono anche dell’allenatore e della squadra, ma è presto per fare bilanci e bisognerebbe vivere dal di dentro per esprimere giudizi definitivi. Speriamo possa arrivare qualcuno dal mercato, piuttosto».

RIMPIANTO – Mazzola parla anche del mercato dei nerazzurri, non nascondendo il rimpianto per il mancato arrivo di Kulusevski. Una battuta anche sul possibile arrivo di Vidal: «Peccato non sia venuto, è un talento vero, ma qualche volta capita che quello che viene sia più forte di quello che doveva venire. Vidal è un bel cavallino, potrebbe darci forza e qualità. Spero possa venire anche un difensore che sa chiudere e ripartire».

SULLA ROSA – Mazzola commenta la rosa nerazzurra, composta a suo dire di molti elementi validi. Parole di elogio per Nicolò Barella: «Ci sono tanti giocatori bravi: Lukaku, Lautaro e molti altri. A me però piace molto Barella, un giocatore forte che ha il carattere da Inter».