Mazzola: «Inter-Juventus già decisiva. Bonucci? Detto una cavolata»

Sandro Mazzola, storico ex giocatore dell’Inter, ha parlato in esclusiva ai microfoni di juventusnews24.com in vista della sfida di domenica tra i nerazzurri e la Juventus.

PARTITA DECISIVA – Sandro Mazzola ha presentato in questo modo Inter-Juventus: «Guardando la classifica direi che è già decisiva, anche siamo solo alla nona giornata. San Siro può essere un fattore, quando è pieno si crea un’atmosfera fantastica. Certo, l’Inter è inferiore allo scorso anno. Dzeko sta sicuramente facendo bene, ma Lukaku e Hakimi sono insostituibili. Inzaghi è un ottimo allenatore, sta facendo un buon lavoro anche se mi aspettavo qualcosa di più dalla squadra. La vittoria in Champions League può dare morale in vista di domenica».

SCUDETTO MERITATO – Mazzola ha poi commentato le parole di Leonardo Bonucci (vedi articolo): «Se l’Inter non avesse fatto quel percorso e quei risultati lo scudetto lo avrebbe sicuramente vinto qualcun altro. Penso che Bonucci abbia detto una cavolata. I nerazzurri con Conte hanno meritatamente vinto il campionato, non sono il solo a dirlo».

Fonte – Juventusnews24.com